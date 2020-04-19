Nazan Öncel ekmeği böyle dezenfekte etti - Magazin haberleri

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi hijyen tedbirlerini artırıyor. Ünlü şarkıcı Nazan Öncel de dezenfekte kurallarına dikkat çekmek için Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Öncel, ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti.

Usta müzisyen, yayınladığı videoya ise, "Covid 19’dan korunmanın Nazan’ca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu düştü

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