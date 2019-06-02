Bazı takipçileri, "Ben de isterim" derken bazıları da yaprakları nereden aldığını sordu. Aksoy, paylaşımıyla ilgili esprili bir yorum yapan takipçisine de yine şaka yollu "Aşçılığıma laf söyletmem, Saadet Ana'yı kızdırmayın" diye cevap verdi.