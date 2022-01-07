Ercan Kesal Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Kesal ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Nasipse Adayız” filminin dünya prömiyerini 20 Ocak’ta Uluslararası Rotterdam’da yaptıklarını söyledi. İşte Nazan Kesal ve Ercan Kesal hakkında...

NAZAN KESAL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve Film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1984-1990 seneleri arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER ve FİLMLER

2002 – Uzak

2009 – Derin (Emniyet Müdürü) / Kısa Film

2009 – Vavien (Süleyman)

2009 – Üç Maymun (Servet)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Muhtar)

2011 – Yozgat Blues (Yavuz)

2012 – Derin Nefes Al / Kısa Film

2012 – Hükümet Kadın (Aziz)

2012 – Küf (Basri)

2013 – Ben O Değilim (Nihat)

2013 – Salıncak / Kısa Film

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel)

2015 – Bulantı (Doktor)

2016 – Eksi Bir

2016 – Yol Kenarı

2017 – Die Hölle (Gökhan)

2017 – Çukur (İdris Koçovalı) (TV Dizisi)