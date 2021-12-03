"OĞLUM OYUNCU OLMANIN HAYALİNİ KURUYOR"

Öte yandan ünlü çiftin, Poyraz adında bir oğlu bulunuyor. Nazan Kesal, geçtiğimiz aylarda oğluyla ilgili, "Basket tutkusu var ama basket ile beraber bir gün oyuncu olabilmenin hayalini kuruyor. Bize yaptığı taklitler karşısında ağzımız açık kalıyor. İnanılmaz komik şeyler anlatıyor. Gözlemci bir çocuk." ifadelerini kullanmıştı.