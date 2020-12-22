Magazin dünyası Naz Elmas'ın fotoşoplu fotoğraflarını konuşuyor. Eşi Erol Özmandıracı ve arkadaşları ile tatile devam eden Naz Elmas'ın tatil fotoğrafları olay oldu. Naz Elmas kimdir? Naz Elmas kaç yaşında? İşte Naz Elmas'ın dizileri
NAZ ELMAS KİMDİR?
Naz Elmas 16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu.
Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.
2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.
2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.
2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.
2014 yılında çekilmekte olan Stajyer Mafya filminde oynayacaktır. 2014 sonbaharında TRT 1'de başlamış olan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer almaktadır.
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