NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin 5G ağında Huawei'ye verdiği rolü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.
Reuters’ta yer alan habere göre Stoltenberg, Çin'in yükselişinin Batı tarafından göz ardı edilemeyeceğini, Çin'in Batı'ya, Kuzey Kutbu'nda, siber uzayda ve telekomünikasyon gibi kritik öneme sahip altyapı alanlarında yaklaştığını belirtti.
NATO askeri ittifakı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümetinin ağ güvenliğini sağlayacak şekilde 5G ağlarını tasarlayacağına inanıyorum" dedi.
Çin ile olan ilişkilerin daha geniş kapsamlı olarak yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, İngiltere'nin Milli Siber Güvenlik Merkezi, ABD'nin yakın zamandaki yaptırımlarının, İngiltere'nin bu yıl başında Huawei ile 5G ağ yapımı için çalışma kararını nasıl etkileyeceğini analiz edecek.
ŞARTLI İZİN ÇIKMIŞTI
İngiltere hükümeti, 5G ağlarının kurulmasında Çinli telekom devi Huawei'nin sınırlı rol üstlenmesine izin vereceğini açıklamıştı.
2019 yılının mayıs ayından bu yana ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Çinli Huawei’ye İngiltere’den ise bu yılın başında olumlu haber gelmişti.
İngiliz hükümeti, Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına sınırlı da olsa izin vereceğini duyurmuştu.
Buna göre Huawei İngiltere'de 5G çalışmaları yapabilecek ama ülkenin asli 5G ağının dışında tutulacak, nükleer santral ve askeri tesislerde faaliyet gösteremeyecek ve piyasa payı da yüzde 35 ile sınırlandırılacak.
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