'Nasipse Olur'un çekimleri başlıyor

Yeni sezonun filmlerinden 'Nasipse Olur'un çekim öncesi hazırlıkları tamamlandı. Vahdet Erdoğan'ın yapımcısı olduğu, Selahattin Sancaklı'nın yöneteceği filmde başrolleri Algı Eke, Nur Sürer, Yeşim Dalgıçer, Aşkım Kapışmak ve Burak Sevinç, Zeyno Eracar, Erdem Baş ve Ünal Yeter paylaşacak.

Algı Eke

Çekimlerine önümüzdeki günlerde Sinop'ta başlanacak olan romantik - komedi türündeki 'Nasipse Olur', beyazperdeye aşk bezeli bir mahalle hikâyesini taşıyacak.

Yeşim Dalgıçer