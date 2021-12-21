NASA paylaştı: Jüpiter'in hayalet sesleri!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in uydusu Ganymede'den yayılan sesleri yayınladı. Amerikan Jeofizik Birliği Güz Toplantısında bir brifingde paylaşılan misyon bilim insanları tarafından öne çıkarıldı.

Bir Ganymede uçuşundan gelen sesler, manyetik alanlar ve Jüpiter ile Dünya'nın okyanusları ve atmosferleri arasındaki dikkate değer karşılaştırmalar tartışıldı.

San Antonio'daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Juno Baş Araştırmacısı Scott Bolton, görevin 7 Haziran 2021'de Ganymede'nin yakın uçuşu sırasında toplanan verilerden oluşturulan 50 saniyelik bir kesit hazırladı.

Bolton, "Bu film müziği, Juno yirmi yıldan uzun bir süredir ilk kez Ganymede'nin yanından geçerken sanki birlikte sürüyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak kadar vahşi. Yakından dinlerseniz, Ganymede'nin manyetosferinde farklı bir bölgeye girişi temsil eden kaydın orta noktasında daha yüksek frekanslara doğru ani değişimi duyabilirsiniz."

Waves verilerinin detaylı analizi ve modellemesi devam ediyor.