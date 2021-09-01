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Naomi Campbell: Kariyer için ruh eşimi feda ettim - Magazin haberleri

Naomi Campbell: Kariyer için ruh eşimi feda ettim

90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, kariyeri için fedakarlıklarda bulunması gerektiğini ve bu yüzden ruh eşiyle yollarını ayırmak zorunda kaldığı ifade etti

01.09.2021 - 08:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Model ve oyuncu Naomi Campbell, samimi açıklamalarda bulundu. Campbell, ideal bir ilişki fikrini ikinci plana atarak, kariyeri için önemli bir fedakarlıkta bulunduğunu ifade etti.

  • The Cut'a konuşan 51 yaşındaki Naomi Campbell, "Yaptığım fedakarlığın beni gerçekten anlayacak bir ruh eşi olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

  • Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ünlü model, "Güçlüyüm ama hassasım da... İlişkilerde taviz vermem gerektiğini biliyorum." açıklamasını yaptı.

  • İKİ KEZ NİŞAN ATTI

    Naomi Campbell, 1993'te "U2" grubunun basçısı Adam Clayton ile daha sonra ise İtalyan iş insanı Flavio Briatore'yle nişanlanmıştı. İkili, dört yıllık birlikteliğin ardından 2002'de ayrılmıştı.

  • 50 YAŞINDA ANNE OLDU

    Campbell'ın ismi Leonardo DiCaprio, Usher ve Robert De Niro gibi isimlerle de anılmıştı. Uzun süreli romantik bir ilişkisi olmasa da Campbell, bu yıl hep istediği anneliğe kavuştuğunu açıklamıştı.

    Britanyalı ünlü model, mayıs ayında anne olduğunu duyurmuştu. Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor.

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  • 6127910126ada 2021-09-01 16:45:48 Kariyer dediğin nedir ki! en fazla birkaç 10 sene. Sonra insan zaten ölüyor. Hiçbir makam, para vs için sevgi bırakılmaz.

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