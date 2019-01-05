05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde, sektör açısından tahkimin avantajları masaya yatırıldı.
İstanbul Barosu konferans salonunda gerçekleşen panelde konuşan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Tahkiminin uzmanlaşmış ve etkin bir uyuşmazlık çözüm yolu sunarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladı.
'KARADENİZ'DE TAŞIMACILIK YAPAN TAHKİMDEN YARARLANACAK'
ISTAC ile BSEC-URTA arasında bir yıl önce imzalanan işbirliği anlaşmasına da atıfta bulunan Akıncı, "Taşımacılık ve lojistik sektörünün, uyuşmazlık hallerinde uzmanlaşmış bir yargı hizmetine ihtiyacı var. Biz de Karadeniz hattında uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şirketleri ISTAC tahkiminin avantaj ve kolaylıklarından yararlandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin işbirliği BSEC-URTA'da 2020 yılına kadar dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Akıncı, "BSEC-URTA ile işbirliğimiz sayesinde, lojistik sektöründe bu farkındalık oluşmaya başladı. Bu amaçla ISTAC ile BSEC-URTA tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Türkçe-İngilizce-Rusça olarak üç dilde yayımlanan “Karayolu Taşımacılığı ve Tahkim” kitapçığının sektör için rehber olacağına inanıyoruz. Taşıma senetlerinde uyuşmazlık çözüm maddesi olarak ISTAC şartının yazılması, lojistik sektörünün tahkimden yararlanabilmesi açısından ilk adımı oluşturuyor" dedi.
'ARABULUCUĞUN GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK OLACAĞIZ'
UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke de konuşmasında, taşımacılık şirketlerinin konvansiyonlara aykırı şekilde maruz kaldığı usulsüz sözleşme mağduriyeti ve sıkıntılara dikkat çekti. Taşımacılık sektörünün hukuk alanında da mağduriyet yaşamaması için, gelişen ticarete ayak uyduran hukukun kolaylaştırıcı sistemlerinden tahkim ve arabuluculuğun geliştirilmesi gerektiğini belirten Ereke, "Dernek olarak bu tür kolaylaştırıcı sistemlere destek vereceğiz” dedi.
BSEC-URTA Başkanı Aslı Gözütok ise panelde uluslararası karayolu taşımacılığı açısından tahkim ve arabuluculuk sistemin yarattığı avantajları değerlendirdi. Gözütok, ISTAC ile işbirliği sayesinde, taşımacılık ve lojistik sektörünün tahkimin yarattığı kolaylıklardan yararlanmasına zemin yaratıp destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.
Lojistik ve taşımacılık sektöründen uygulamacılar ile avukatların katıldığı etkinlikte, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Egemen Gürsel Ankaralı ve UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz Ege Ege de konuşmacılar arasındaydı.
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