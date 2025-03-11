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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nakit Olmayan piyango ve çekilişlerin ilanı Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Nakit olmayan piyango ve çekilişlerin ilanı Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılacak

        Basın İlan Kurumu, nakit olmayan piyango ve çekilişlerin ilanıyla ilgili yapılan düzenlemeyi duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:35
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        Nakit olmayan piyango ve çekilişlerin ilanı BİK aracılığıyla yapılacak
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        Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre nakit olmayan piyango ve çekilişlerin ilanı, piyangonun bir il veya ilçe sınırları içinde düzenlenmesi halinde, o il veya ilçede yayımlanan bir yerel gazetede, birden fazla ili kapsayacak şekilde düzenlenmesi halinde ise, Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde ilan edilmesi ve bunların herkes tarafından kolayca görülüp okunabilecek nitelikte olmasının zorunlu olduğu belirtildi. Çekiliş sonuçlarının, düzenleyici veya İdare tarafından sanal ortam üzerinden de duyurulabileceği; talihlilere duyurulmak üzere çekiliş sonuçlarının, düzenleyiciler tarafından veya masrafları teminatlarından karşılanmak kaydıyla İdare tarafından Türkiye genelinde yayım yapan en az iki gazetede bir kez daha ilanen tebliğ edilmesine karar verilebileceği kaydedildi.

        Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğin (RG:4/10/2006-26309) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre çekiliş sonuçlarının, çekiliş tarihinden itibaren yedi günü geçmemek üzere hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile yapılacak ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayımlanan gazetelerden hangisinde yer alacağı; Yönetmeliğin çekiliş sonuçlarının duyurulması başlıklı 23 üncü maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında, çekiliş sonuçlarının, piyango düzenleyenler tarafından önceden İdare ile katılımcılara bildirilmiş olan şekilde ilan edileceği, çekiliş sonuçlarının piyangonun bir il veya ilçe sınırları içinde düzenlenmesi halinde, o il veya ilçede yayımlanan bir yerel gazetede, birden fazla ili kapsayacak şekilde düzenlenmesi halinde ise, Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde ilan edilmesi ve bunların herkes tarafından kolayca görülüp okunabilecek nitelikte olmasının zorunlu olduğu, çekiliş sonuçlarının, düzenleyici veya İdare tarafından sanal ortam üzerinden de duyurulabileceği; Yönetmeliğin teminatın iadesi başlıklı 33 üncü maddesinde ise ikinci fıkra uygulamasına geçilmesinden önce talihlilere duyurulmak üzere çekiliş sonuçlarının,

        düzenleyiciler tarafından veya masrafları teminatlarından karşılanmak kaydıyla İdare tarafından Türkiye genelinde yayım yapan en az iki gazetede bir kez daha ilanen tebliğ edilmesine karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, yukarıda verilen mevzuat ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre yayımlatılacak resmî ilanların, Kurumumuz Şube Müdürlükleri aracılığıyla resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazetelerde Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirtilen usul ve esaslar gözetilerek yayımlatılması gerekmektedir."

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