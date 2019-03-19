19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal paylaşım sitesi MySpace, sunucularının taşınması sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle, platforma 2003 ile 2015 yılları arasında yüklenen dosyaların silindiğini açıkladı.
Sözkonusu döneme ait 12 yıllık arşiv buhar olurken, bir dönemin Facebook’u olan MySpace, yaşanan bu büyük veri kaybı sebebiyle kullanıcılarından özür dilemekle yetindi. MySpace’te silinen veriler arasında milyonlarca hesaba ait müzik dosyaları, fotoğraflar ve videolar da bulunuyordu.
Sözkonusu kaybedilen dosyaların kurtarılmasının mümkün olmadığı belirtilirken; MySpace, internet sitesinin yardım sayfasında açtığı “Eski, dosyalarım nerede?” başlıklı bölüm üzerinden resmi bir açıklama da yaptı.
'SİZE YARDIMCI OLAMAYACAĞIZ...'
Açılamada, şu iafedlere yer verildi:
“Myspace'i tamamen yeniden inşa ettik ve içeriğinizin bir kısmını eski Myspace'den taşımaya karar verdik… Fotoğraflarınızı göremiyorsanız, eski hesabınız yeni Myspace'inizle senkronize edilmemiş, dosyalarınız yeni MySpace’e aktarılmamış demektir. Ve bu durumdaki dosyalarınızı geri alım konusunda size yardımcı olamayacağız.”
2003 yılında kurulan MySpace’de kaybedilen içerikler arasında 14 milyon sanatçı tarafından üretilen 50 milyonun üzerinde MP3 dosyasının (amatör ses kayıtları da dahil) da bulunduğu ifade ediliyor.
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