Müzik sektörünün yıllık zararı yaklaşık 300 milyon dolar

Müzik sektörünün en önemli sorunlarından biri, hiç şüphesiz telif hakları. Son yıllarda bu önemli sorun hakkında önemli ilerlemeler sağlandı. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir araya gelen müzik meslek birlikleriyle, gastronomi meslek birliklerinin telif hakları konusunda, tarihi olma niteliğindeki anlaşmayı imzalamaları oldu.

Müzik meslek birlikleriyle, gastronomi meslek birliklerinin tarihi imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bir diğer büyük sorun ise son yıllarda yaşanan üretim sorunu. Daha doğrusu kaliteli şarkı üretiminde yaşanan sorun.

Cengiz Erdem

Avrupa Müzik'in sahipleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem'e göre; kötü şarkıların ortaya çıkmasının nedeni, iyi şarkı üretiminde azalmaya yaşanması. Şöyle; iyi şarkı üretimi azalınca, oluşan boşluğu doldurma adına kötü şarkıların yayınlanma oranı artıyor.Öyle ki CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edilen şarkılar bile oldu.

Peki, iyi şarkı üretimi neden azalıyor?

Deniz Erdem

Avrupa Müzik'in ortakları; Cengiz Erdem ile Deniz Erdem, yaptığımız röportajda; iyi şarkı üretiminin neden azaldığını etraflıca anlattı. Erdem kardeşler, bununla birlikte müzik sektörünün temel sorunlarından söz etti. Röportaj sırasında dikkatimi en çok çeken konulardan biri de, telif hakları konusunda sektörün, yılda yaklaşık 300 milyon dolar kaybettiğini öğrenmek oldu.Söz yazarından, besteciye; yorumcudan, yapımcıya kadar onbinlerce kişi güncel kurla yılda; 11 milyar 400 milyon liradan mahrum oluyor. Bu büyük sorunun çözümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncelikli çalışmaları arasında bulunuyor. Yukarıda da sözünü ettiğim 'Tarihi imza', bu sorunun çözümü adına atılan çalışmalardan biri...Şaşırdığım bir diğer bilgi de şarkıların dinlenme sayılarında sahtekârlık olabileceği. Soyal medyada takipçi ve beğeni sayısı alınabildiği gibi dinlenme sayısı da satın alınabiliyormuş.

ŞARKILARIMIZIN % 60'I YURT DIŞINDA DİNLENİYOR

• Dijitalleşme ve yapay zekâ, müzik sektörünü nasıl etkiliyor? Müzik sektörü, şu anda ne durumda?

Müzik sektörü, kaset / CD döneminde çok iyi zamanlarındaydı. Sonra 2000’li yılların başlarında ve 2010’lu yıllarda düşüşe geçti. Çünkü Türk müziği gelişen teknolojiye ayak uyduramadı. Bunun en büyük nedeni de kanunlar. Türkiye’deki kanun maalesef çok eski bir kanun, gelişen teknolojiye revize edilmiş bir kanun değil. Bu kanun da oturmadığı için Türk müziği dijital sektöre sancılı bir şekilde girdi. Özellikle 2005 ila 2015 arasında yaşadığımız durgunluk bugün artık yukarıya doğru bir ivme kazandı. Şu an sektör iyi gidiyor. Meslek birlikleri lisanslamaları doğru yaptığı gibi dijital dünyada da plak şirketleri güzel kazançlar elde etmeye başladı. Ve artık Türk müziği dünyada da itibar görüyor. Çünkü yapılan şarkıların % 60’ı yurt dışında dinleniyor. Bir eseri dinleyen kişi sayısı, kaset ve CD zamanında % 5’ti ve yurt dışı dinlenmeleri özellikle Almanya’dan geliyordu. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden milyarlarca dinlemeler geliyor. Bu da Türk müziğinin Türkiye’deki oranına göre; % 60’larına geldi. % 60 dünyada dinleniyor, % 40 Türkiye’de dinleniyor. Bu kadar büyük bir pazar payına sahip oldu.

"BAKANLIK ÇOK ÇABALIYOR"

• Bu durum, dijitalleşmenin etkilerinin bir sonucu mudur?

Tabii... Kesinlikle dijitalleşmenin etkisi ama bu kazanca çok fazla dönüşemiyor. Dinlemeler çok artıyor ama kazanca dönüşmesi için bekleyen kanunlar var, onlar hâlâ meclisten geçmedi. Meslek birlikleri, eser sahipleri ve plak şirketleri olarak da oturup bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikteliğinde bir kanun çalışmasını dört dörtlük yapamadık. Şu an yapılıyor ve iyi de gidiyor ama bu dört dörtlük değil. Bakanımız ve telif hakları genel müdürümüz sağ olsunlar inanılmaz çaba sarf ediyor. Bunun bir an önce bitmesi için çok çabalıyorlar. Çünkü bu eksikle dünyadaki bir iki ülkeden bir tanesiyiz. Zaten onun dışında dijital dünya çok iyi gidiyor. Bir de bu kanunlardan dolayı şarkılarımızın en önemli problemi bize ait olan eserlerin yabancı ülkelerdeki kişiler tarafından hak sahibi olunması ve şarkıların gelirlerinin onlara gidiyor olması. Burada kanunlar tam oturmadığı için yurt dışındaki bazı kendini uyanık zanneden insanlar tarafından aslında bizim ürettiğimiz şarkılar, kendi üzerlerine kaydedilmiş durumda o yüzden kanuna çok ihtiyaç var.

• Tam olarak anlamak için soruyorum; örneğin Göksel bir şarkı seslendirdi ve yurt dışında da dinleniyor. Onun geliri kime gidiyor?

Onun geliri buraya geliyor. Hem eser sahibine hem Göksel’e hem de plak şirketine geliyor. 1987'de Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıt tescil belgesi dediğimiz şey çıktı. "Bundan sonra çıkan albümler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kayıtlarında kayıt tescil belgesi ile yer alacak" dediler. O günden sonra başladı ve devam etti ama sanki Türkiye Cumhuriyeti 1987’de kurulmuş gibi bir durumla karşı karşıya kaldık.

• Peki 1923'ten 1987'ye kadar üretilen şarkıların gelirleri kime gidiyor?

Onların gelirlerini plak şirketleri olarak almaya devam ediyoruz ama bazen hukuksal problemler yaşıyoruz. Devlet, bununla ilgili herhangi bir kanun çıkarmadığı için bazen yurt dışından birisi, “Bu şarkı benim” deyip sanatçıların eserlerini kaydedebiliyor. Biz onlarla mücadele edebilmek için “Hayır, bu eser sana ait değil. Türkiye’deki şu plak şirketine ait” diyoruz. Bununla ilgili belge gönderdiğiniz zaman onlar da “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda böyle bir kayıt yok” diyorlar. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987'den sonra bu kaydı vermeye başlamış. Öncesindeki dönemle ilgili bir çalışma yapılmamış.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SÖYLEDİM"

• Bu bir sorun değil mi?

Çok büyük bir sorun. Ben sorunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledim. “İlgileneceğiz” dedi.

• Örneğin ‘Hangi Rüzgar Attı Seni’, 1987’den önce bestelenmiş. Bu şarkıyı yurt dışından herhangi biri üstüne geçirmiş olabilir mi?

Olabilir tabii... Böyle çok örnek var. "Bu eser benim" deyip kaydediyorlar.

Cemal Sâfi'nin sözlerini yazdığı 'Hangi Rüzgâr Attı Seni'yi Suphi İdrisoğlu besteledi.

• İtiraz da olmadığı için…

İtiraz oluyor, zaten mesele de burada. "Bu şarkı bize ait" diyerek itiraz ediyoruz. İtiraz olarak ne göndermemiz lâzım? Elimizdeki sözleşmeleri ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği eser işletme belgesini göndermemiz lâzım. Türk müziği, plak şirketleri ve eser sahipleri 1987'den beri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğu için bakanlığa resmi evrakını göndermemiz lâzım ama 1987 öncesi herhangi bir çalışma yapmadığı için biz göndermek istediğimiz evrakları tam olarak gönderemiyoruz çünkü kanun bizi korumuyor. Korumadığı zaman bu sefer yurt dışında o kişiyle ilgili dava açmak zorunda kalıyorsun. Dava masrafları yüksek. Bazen YouTube’daki yazışmalarla ve YouTube’un bizim gönderdiğimiz evrakları kabul etmesiyle, inanmasıyla veya yeterli olarak görmesiyle kapatabiliyoruz ama bitmiyor.

"SÜREKLİ BUNLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

• Kültür ve Turizm Bakanlığı o konuda çok çalışıyor. Yurt dışına kaçırılan eserleri, şimdi geri alıyoruz. Aslında bunlar da müzik sektörünün kaçak eserleri değil mi? Bunu yapanlar şirketler mi yoksa kişiler mi?

Tabii... Kültür hazinemiz olan eserler şu anda yurt dışında başkaları üzerine kaydedilmiş durumdalar. Bunu genellikle bireysel olarak yapıyorlar. Bireysel yapıp bir şirket üzerinden dağıtıyorlar. Özellikle Rusya, Polonya, Macaristan ve Sırbistan’da çok fazla var. Bunlar gidiyor, bunları yapıyor. Sonra sen, o şarkıyla ilgili 7 - 8 ay mücadele veriyorsun. O 7 - 8 ay boyunca bunun geliri onlara gidiyor. 7 - 8 ay sonra eğer kazanırsan kaldığın yerden devam ediyorsun. Bizim Avrupa Müzik’te üç avukat var, bir de yurt dışında avukatımız var. Sürekli bunlarla mücadele ediyoruz ama zorlanıyoruz. Mücadele edemeyen çok şirket var.

"YABANCI SERMAYE GELMİYOR"

• Ortalama bir yıllık kayıp ne kadardır?

Türk müziğinin kaybı yıllık 300 milyon dolardan fazla. Bu sadece eserlerle ilgili değil, şu andaki sistem, dijital kanunu doğru düzgün uygulayamadığı için yabancı sermaye de gelmiyor. Yabancı sermaye, Türkiye’de yatırım yapmıyor. Bu eserleri koruyan bir kanun olmadığı için buraya sermaye yatırmak istemiyorlar.

Evet, şu andaki durum bu. Yine de Türkiye’de buna rağmen çok iyi şeyler oluyor. Çünkü başarılı bir bakanımız var. Bizim derdimizden anlıyor. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u gerçekten takdir ediyorum. Konuya çok hâkim. İnanılmaz becerikli bir insan. Her şeyi biliyor, bu alandaki her bilgiye sahip. Bu kanunları nasıl toparlarız diye bizimle birlikte konuşan bir bakan olması çok güzel. Çok uzun zamandır böyle bir bakan gelmemişti. Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz da aynı şekilde çok iyi çok bilgili birisi. Bizim için bunlar şans tabii ama zamanla da yarıştığımız için bir an önce bir araya gelip bunları hayata geçirmemiz lâzım. Konuşuyoruz...

Kaçınılmazdı ama müzik sektörü dayanmasaydı kataloglarını satarak kurtulmanın yollarını deneyeceklerdi. Bunu yapanlar oldu, dünyada örnekleri var. Biz bizimle birlikte yürüyen hiçbir iş ortağımızın kataloğunu satmasına izin vermedik. Sabretmeleri için onları hep telkin ettik. Bugün bakıyorum, bazı şeyler unutuluyor. Herkes kendini o anki haliyle yaşıyor ama biraz düşündükleri zaman o saygıyı hemen görüyorsunuz. O günkü yol göstericiler olarak sadece kendimize değil herkese açtığımız bir yol vardı. Bugün herkes o yolda kendi albümünü pazarlıyor. Bunun sektör açısından faydası böyleydi ama bir de bağımsız müzik türlerinin, alternatif müzik türlerinin, yani popüler müziğin dışındaki türlerin de müzik dünyasına girmelerinin yolu açıldı. Nasıl açıldı? Örnek veriyorum, eskiden bir rap sanatçısı ya da satış şansı çok az olan ama iyi müzikler üreten bir caz sanatçısının albümü bize geldiğinde albümünü alıp CD’ye basıp ona hayaller kurduramazdım. Düşünsenize, siz klasik müzik yapan, keman çalan birisiniz, ben size inanıyorum, hayal gücünüz de çok iyi ama size evet dediğim an size bir şey sunmam gerekiyor. Nedir bu? O günkü mecralar, video kliplerin televizyonlarda yayınlanması, müzik marketlerde yer alması, radyolarda yer alması, üçünü de veremiyorsunuz. Radyolar asla o müzik türünü radyolarından içeri sokmuyor ve kısıtlı müzik çalma imkanları var. Televizyonlar bunun klibini dönmüyorlar. Müzik marketler de kısıtlı mecralarına bunu almıyorlar. O sanatçıya bu üçünü veremedikten sonra albümü ne yapacaksınız? Hayır dediğimiz konunun temeli buydu ve üzüntü vericiydi. Dijital dünyanın getirdiği bu fırsatla önceleri bağımsız sanatçılar içeriklerini YouTube üzerinden paylaşmaya başladılar. YouTube’un sunduğu en güzel imkan kişilerin kendi müziklerini kendi arayüzlerinden yüklemeleriydi. Para kazanmıyorlardı ama kendilerini duyuruyorlardı. Rap müzik ve diğer müzik türleri yavaş yavaş o kanallar içerisinde kendilerini göstermeye başladılar. Biz yapımcılar onları orada görme fırsatı yakaladık. Gidip gazinolarda ya da sokaklarda değil onları direkt işlerini yükledikleri yerlerde görmeye başladık. ARGE takımlarımız onlara ulaştı, başarılı olanları aldı ve o başarılı olanları YouTube’un dışındaki mecralara taşıdı. Birincisi buydu. İkincisi, 2006'da kurulan YouTube, Google tarafında satın alındıktan sonra Türkiye’de de açıldı ve YouTube’un UGC özelliğiyle herkes şarkılarını yüklemeye başladı ama onlara en büyük iyiliği yine onların ağabeyleri, müzik yapımcıları olarak bizler yaptık. Nasıl yaptık? Şarkılarını yüklüyorlardı ama para kazanamıyorlardı. Çünkü YouTube politikası Türkiye’deki lisans ayaklarını tamamlamadan para ödeyemezdi. 2013’e kadar kimse para alamadı. 2014’te YouTube ile biz masaya oturduk. Bu işin çatı anlaşmalarını yaptık ve Türkiye’de YouTube’tan para kazanmanın önünü açtık. Kurallarını koyduk ve bunu yaparken yalnız değildik. Yanımızda eser sahipleri meslek birlikleri de vardı. Bugün MESAM’ın başında Recep Ergül, MSG’nin başında Ferhat Göçer gibi gerçekten inovasyona açık meslek birlikleri başkanları var. Artık bu işleri yapmak çok kolay. Geçmişte biraz zordu ama buna rağmen hepimiz bir araya geldik, uzun toplantılardan sonra bu anlaşmaları yaptık. YouTube ile yaptığımız bu anlaşmada çok ilginç anım da vardır. Hatırlayın, YouTube Türkiye’den çıkıyor, kapatılıyor haberleri vardı. Ben YouTube Türkiye’yi yöneten Almanya Başkanı ile Universal toplantılarının birinde tanıştım. Christoph Müller o gün başkandı ama daha sonra ABD'de daha üst mertebelere çıktı. Şöyle bir şey oldu: Cannes’da her sene düzenlenen MIDEM Müzik Festivali’nde karşılıklı bir yemek randevusu yaptık. Yemek sırasında Türkiye’deki durumdan bahsettim ve bu durumdan çok üzüntü duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin iyi bir pazar olduğunu ama Türkiye’nin tamamen korsana odaklandığını, manipülasyonlarla dolu bir YouTube grafiğinin olduğunu anlattı. Ben de ona, bu işin lisans taraflarını ben ikna edebilirim ama burada para kazanılacak sistem başlarsa herkes YouTube’a daha dikkatli bakar ve bu manipülasyonlara izin vermez dedim. Çok ilgisini çekti. O anda zaten kapalılardı. Benim de MSG genel sekreteri yanımdaydı. Onunla ikisinin el sıkışırken bir fotoğraflarını çektim ve sana yolladım. Başlığımız şuydu: ‘YouTube ve Türkiye anlaştı.’ Aslında o gün sadece el sıkışmıştık ama o el sıkışmanın yansımasıyla Türkiye’ye geldik ve hızlı bir şekilde anlaşmaları yaptık. O saatten sonra YouTube’a kim içerik yüklerse yüklesin ilk içerikten itibaren para kazanmaya başladı. İşte müzik sektörünün yaptığı inovasyonun onlara en büyük faydalarından biri de buydu. Sadece bağımsız müzik üreten sanatçılar olarak düşünmeyelim, bir de bağımsızları içinde barındıran bağımsız müzik şirketleri vardı. Hiçbirisi kazanamıyordu. Kazanamayınca da iyi bir içerik için yeni bir yatırım bulamıyorsun. Dijital bizi korkutmasın dedim ve o günden bugüne geldik. Bugün geriye baktığımızda, stüdyoda kaydını yapıp dünyayla aynı anda piyasaya sunan bir fırsatla işimizi yapıyoruz.

Aynısı kasetçilerde de vardı. Çünkü herkes yeni bir şey çıkartayım, hızlı tüketeyim, ne satarsam hemen alıp yeni bir sanatçıya yatırım yapayım, onu satayım düşüncesindeydi. Ve o dönemin daralan sisteminde mecralar kısıtlı olduğu için kaset ve CD’lerin satıldığı mecralar da kısıtlıydı. Eskiyi depoya kaldıracaksın ki yeniyi sunabilesin. Eskiyle yeniyi bir arada sunma şansın yok. Yeni müzik türlerini mecralara kabul ettiremediğin için birçok müzik türünü mecralarda sergileyemiyordun. Bugünün rap, alternatif müzik, klasik müzik gibi derin müzik türleri raflarda yerini bulmuyordu. Bu yüzden de sanki Türkiye’de çok azınlıkta bir sanat üretimi var ve sadece onlar müzik yapıyor gibi görülüyordu. Halbuki keşfedilmeyen ama çok güzel sesleri olan çok güzel besteleri olan, yenilikler barındıran milyonlarca yetenek vardı. Bunların hepsi yıllarca ortaya çıkmadan kendi kendilerine söyleyerek bunları sürdürdüler. Bu operatörlerle yaptığım çalışmalarda bu işin artık bireysel lisanslamayla değil toplu lisanslamayla daha iyi yürüyebileceğini gördüm. Yani bu hizmetin birkaç sanatçı değil tüm müzik sektörü üretimleriyle içinde olmalı. O dönemde MÜ-YAP’ın yönetim kurulundaydım ve yönetim kurulunda bunu dile getirdim. Artık bizim bir lisans oluşturmamız gerekiyor, bu lisansı vererek dijitalin önünü açmamız gerekiyor diyerek anlattım. Tabii bunu anlatmak çok zordu. Zaten ilk lisans alan da benim şirketimdir. Benim şirketim MÜ-YAP’tan aldığı lisansla dijitalin ilk resmi adımını atan şirketti. Herkes bana niye lisans alıyorsun diyordu. Birkaç tane sanatçıdan al git diyorlardı. Ama ben toplu lisanslamanın ve bu işin hep beraber yapılmasının pazarı büyüteceğine inananlardandım. Sonrasında eser sahibi meslek birlikleri içerisindeki yapılarda da bunu savundum. 17 yıl boyunca MSG’de bulundum ve MSG’de bana inanan çok az arkadaşımız vardı. Onlar; "Dijital bizim % 5’imiz bile değil, en büyük gelirlerimiz olan yerlere odaklanalım" derlerken ben, "Hayır hepimiz bir arada olmalıyız, böyle olursak dünyadaki bütün platformlara entegre olabiliriz, büyürüz, hep beraber büyürüz" diyordum. Aynı geminin içinde olmalıyız; hep bunu savundum. O gün bana karşı olan arkadaşlarım bugün gerçeği yaşıyorlar. Meslek birliği gelirlerinin % 95’i dijital gelir oldu. % 10 bile olmayan gelir % 95’e çıktı. YouTube, Spotify, Apple gibi mecraların sözleşmelerinin hepsinin içinde bulundum, hepsinin düzenlemeleri sırasında oradaydım, o imzaları atanlardan biriydim. Bilgimi hiç saklamadım. Bilgimi hep herkesin kullanması için sektör için harcadım. Yıprandığımız zamanlar da oldu ama bugün baktığımız zaman dijital taraftaki öncülüğümüz, inovasyonda lider gösterilmemiz gerçekten bizi onurlandırıyor. Türkiye’deki dijital müziğin hızlanması ve herkesin bunu derinden hissetmesinin başlangıç noktası da MP3’ler değildi, hızlı internetti. Hızlı internetin gelmesiyle birlikte sektör bir anda kayıplar vermeye başladı. Satış kayıpları vermeye başladı. Çünkü bir albüme ulaşan birisi onu dosya paylaşım yollarıyla arkadaşlarına gönderiyordu. Sen bunu internette gördüğün yerde kısıtlayabiliyordun ama o dosya paylaşımı birebir gönderilen dosyalar olduğu için bunu önlemen imkansızdı. Ama bundan korkulmaması gerektiğini biliyordum çünkü her ne kadar Türkiye’ye getiremediysek de o dönemde dünyadaki bazı gelişmelerin daha da büyüyeceği ve yeni mecralarla geleceği çok netti. 2006’da YouTube’un kurulması, 2013’te Spotify’ın hayatımıza girmesi ve o dönemde iTunes ile birlikte oluşan gelişmeler Türkiye’ye yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk lisanslama iTunes’a yapıldı. Hiç unutmuyorum. Meslek birliğimiz çatısı altında dijitalleşmeye doğru bir adım atmıştık ve çok önemli bir adımdı. Mesleğin duayenlerinden Bülent Forta bu işin öncülerindendi ve bana hep inandı. Kendisi de bu konuda hep ileri görüşlüydü. O dönemlerde o yönetim kurulunun içindeydim. Hard diskler alanında birtakım çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmanın meyvesi şöyleydi; dijitalleşmeye başladık. Yani depomuzdaki CD’leri artık dijital platforma, hard disklere yükleme dönemimiz başladı. Ama hızlı internet o kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ki iTunes’un Türkiye’ye gelmesi de o kayıpları karşılamadı. iTunes’un Türkiye’ye gelişi de şöyle oldu. 2008 - 2009 yıllarında Universal Music’in Türkiye lisans üyesiydim. Uzun yıllar Türkiye başkanlığını yaptım. O yıllarda da bu dünyaya kolay erişimlerim vardı. İstediğim platformdan istediğim bilgiyi ve randevuyu alabiliyordum. Masalarda iTunes’un Türkiye’ye gelmemesi konuşulurken iTunes yetkilileri bana Universal Music vasıtasıyla bir mail attılar. Universal dijital başkanı Türkiye’de Cengiz’le görüşebilirsiniz diye bilgi vermiş, onlar da bana ulaştılar. Ben onları burada ağırladım ve sistemi anladım. Sistemi anladıktan sonra bunun MÜ-YAP’ın içinden yönetilmeyeceğini çok net bir şekilde gördüm. Çünkü o sistem herkesin ürünlerini pazarlayacağı bir dijital marketti. MÜ-YAP bir pazarlama yapmamalıydı. Herkes nasıl D&R’da, zincir mağazalarda, müzik marketlerde ve benzin istasyonlarında ürünlerini pazarlıyorsa, o market de kendi ürünlerini kendi pazarlamalıydı. Bu sistemi bana anlattıklarında ben de bu sistemin MÜ-YAP tarafından yapılamayacağını, yapılırsa başarıya ulaşmayacağını çok net bir şekilde herkese anlattım. O dönemde bu konu MÜ-YAP içerisinde çok tartışıldı. Bu rekabeti de büyümeyi de engelleyecek bir durumdu. MÜ-YAP bu durumu belli toplantılarla uzun süre tartıştı. Sonuçta dijitalden çıkıp bunu özgür bırakma kararı aldı ve yapımcıların hepsine iTunes albümlerini kendilerinin pazarlayacakları bir yol açıldı. Biz çok hazırdık. Bizim 2004’ten itibaren dijital bir ekibimiz vardı. Ekibimiz formatları çok iyi biliyordu, nasıl pazarlayacağını çok iyi biliyordu. Kardeşim Deniz Erdem, sektör için çok çalışan birisidir. “Biz kendi ürünlerimizi dijitalleştirmeden önce rakiplerimizin ürünlerini platforma yüklemesine destek olalım.” dedi. Bütün ekip, rakiplerimizin ürünlerinin hızlı bir şekilde dijital platforma yüklenmesini sağladı. Bu zor bir işti. Yüksek kalitede yükleyeceksiniz. CD’lerden çekeceksiniz sonra o arayüzden onları tek tek meta datalarıyla, birtakım protokollerle her türlü bilgiyi oraya eksiksiz girmeniz lâzım. Önce onları girdik sonra kendimizinkileri girmeye başladık. Çok uzun sürdü. Bizim katalog çok devasa bir katalog olduğu için çok uzun sürdü. Plak ve taş plak dönemlerinden gelen arşivler de olduğu için bizde hâlâ katalog girişleri devam eder. Bu dönemde iTunes’u yaptıktan sonra diğer global platformlar da Türkiye’ye gelmeye başladı ve biz onlara artık hazırdık. Çünkü dijitalleşme sürecimiz tamamlanmıştı, sadece pazarlama sürecimiz başlamıştı. Ve o gün inanmayan, bayrakları indiren, dijital bizi bitiriyor, dijital bizim hayatımızın sonu diyen insanlar bugün iyi ki dijital var, iyi ki dijital dünyadayız, iyi ki bu günlere gelmişiz diyorlar.

• Az önce Deniz ile de onu konuştuk; eskiden bizim müziğimizi dinlemiyorlar derdik, şimdi bayağı bir dinlenme seviyesine ulaştık. Bunun nedeni ulaştıramama sorunuymuş.

Tabii ki ulaştıramama sorunu vardı. Bugün o şansı bir tane sanatçı yapıyordu. Hiç unutmam, Mustafa yurt dışında bir single çıkardı. Almanya’da onu iyi pazarladı ama öteye götüremedi. Tarkan da ABD'de bir şeyler yaptı ama o da fizikselde bir yere gitmedi ama bugün albümüm Virgin mağazalarında olsa çok mutlu olurum, her şeyimi veririm, para da kazanmayayım ama orada olsun diyen müzik sektörü artık elindekinin kıymetini biliyor. Tüm müzik dünyası tüm çıkışlarını tüm dünyada bütün sanatçılar gibi Perşembe geceleri on ikiden sonra tüm platformlara çıkıyorlar. Biz bir şarkıyı çıkarmak istediğimiz zaman müzik ekibimiz onu tüm dünya sanatçılarının çıkardığı gün ve çıkardığı platformlarda aynı anda veriyor. Çıkardığınız her şarkının hangi ülkede hangi yaş gurubuyla hangi cinsiyette biri tarafından dinlenildiğini takip edebiliyorsunuz. Hem o pastalardan pay almanın keyfini çıkartıyorsunuz hem de sizin bir sonraki işiniz için bir veri oluyor. Kimse fark etmez ama Türkiye’de her şeyin korsanı var. Yıllarca önlemek için uğruna çok büyük savaşlar verdiğimiz müziğin korsanı bitti. Neden bitti? Çünkü korkmadık ve dijitalin içine girdik. Dijital dünya müzik dinlemek isteyen insanlara iki seçenek sunuyor. Bir tanesinde, para ödemek istemiyorsan bol reklamlı bir şekilde müzik dinle diyor. Bu aslında tüketicinin alıştığı bir şey. Eskiden bir dizi izlerken yüz yirmi dakikalık bir diziyi reklamlarla iki yüz kırk dakikada izlerdiniz. Hiç itiraz etmiyordunuz. Müzikte de öyle. Müziği bedava dinlemek istiyorsan, içine konulmuş o reklamları dinleyerek de bedava dinleyebilirsin. Korsan almana gerek yok. Ama müziği reklamsız dinleyeyim, çok büyük bir konforum olsun, çalma listeleri yapayım diyorsanız, küçük bir ücreti olan bir premium aylık üyelikle dünyanın bütün müziklerine ulaşıyorsunuz. Orada da rekabet başlıyor. Orada kim kendini daha çok dinletirse o kadar kazancı arttığı için orada da bir pazarlama çalışması başlıyor ama en önemli detay şu; korsan bitti. Bu, müziğin icadından itibaren çok büyük bir yaraydı. Emin olun o dönemlerde Edison’un ürettiği silindirlerin bile korsanları yapılıyordur. Bugün korsan kendi kendini bitirdi. Bence bizden sonra dijitalleşmenin daha henüz ilk zamanlarını yaşayan televizyonculuk, gazetecilik ve benzeri şeyler de bence korkmamalılar. Onların da karşılarından müzik dünyasındaki yolculuğumuzun benzerleri geçiyor ve sonu herkes için iyi olacak.