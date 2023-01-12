HABERTURK.COM / AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Adana'da yaşayan bir kişi, bir internet alışveriş sitesinden cep telefonu aldı. Telefonu 6 gün kullandıktan sonra memnun kalmayan kişi, cayma hakkını kullanmak istedi ve tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, talebin kabulüne karar verdi.

SATICI DAVA AÇTI!

Ancak satıcı şirket karşı dava açtı. Alışverişin yapıldığı internet sitesine ait şirket, telefonun paketinin açıldığı, telefona kurulum yapıldığı, başka bir müşteriye aynı telefonun "sıfır" olarak satılamayacağı ve alıcının bir sebep göstermediği gerekçesiyle hakem heyeti kararının iptali için dava açtı.

DAVA REDDEDİLDİ, TÜKETİCİ HAKLI BULUNDU

Yargılamayı yapan Adana 3. Tüketici Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Mahkemece, "davalı tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeksizin, 6502 sayılı yasanın 48. maddesinin 4. fıkrası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. maddesine göre cayma hakkını kullanıp ürünü davacı satıcıya iade ederek ödediği ücreti geri isteyebileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Adalet Bakanlığı ise, cayma hakkı kullanımı kapsamında iade edilen telefona ilişkin bilirkişi raporu aldırılmadan mahkemece hüküm tesis edildiği için kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararının bozulmasını kararlaştırdı.

"BİLİRKİŞİ RAPORU GEREKLİDİR"

Dairenin kararında, tüketicinin 14 günlük cayma hakkının bulunduğu, 6502 sayılı kanunun 48/4'üncü maddesine ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 13/2'inci maddesine göre cayma hakkının kullanıldığı hallerde, mutat kullanımı aşan bozulmalar halinde ortaya çıkan zarardan tüketicinin sorumlu olduğuna işaret edildi.

Dava konusu olayda alıcının cayma hakkını kullandığı, ancak 6 günlük kullanım süresi içinde telefona SIM kart taktığı ve uygulamalar indirdiği aktarılan kararda, mutat kullanımın aşılıp aşılmadığına dair mahkemece bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Kararda, "Konusunda uzman bilirkişiden taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor aldırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekir" değerlendirmesi yer aldı.

BUGÜN ALINMIŞ OLSA İADE EDİLEMEZDİ!

İnternet üzerinden 09.03.2021 tarihinde bu telefon alış verişini yapan davalı şahıs, iadesini yapmak istediği telefonu bugün satın almış olsa 'cayma hakkı' olmayacaktı!

Çünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren internet alışverişlerinde alınan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde 'koşulsuz iade dönemi' sona erdi. Bu tarihten itibaren ürün iadesi ancak kusurluysa yapılabiliyor.