Otomobil de iki farklı batarya paketi bulunuyor. Giriş versiyonunda yer alan 75.7 kWh'lık batarya paketi, gücü otomobilin arkasındada yer alan motora gönderirken, 98.8 kWh'lık batarya paketli versiyon ise gücü hem önde hem arkada yer alan 2 adet motora göndererek otomobilin dört tekerlekten çekişli olmasını sağlıyor.