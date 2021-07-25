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Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup ve oğlu Yaman ile tatilde - Magazin haberleri

Mustafa Sandal sevgilisi ve oğluyla tatilde: Yaman şov!

Bir dargın bir barışık aşıklar Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, tatil için yine Bodrum'u tercih etti. İkiliye bu kez Sandal'ın Emina Jahovic ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman da eşlik etti

25.07.2021 - 20:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Soluğu yine müdavimi oldukları Bodrum'da alan çift, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir plajda görüntülendi.

  • İkiliye tatilde Sandal'ın Emina Jahovic ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman da eşlik etti. Önce bir restoranda yemek yiyen üçlü, ardından uzun süre sohbete daldı. Bir ara Yaman ile bilek güreşi yapan Sütşurup, ardından sevgilisiyle birlikte iskeleye geçti.

  • Ünlü şarkıcının oğlu ve sevgilisinin iskeledeki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

  • YAMAN ŞOV!

    Sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bırakan Yaman, art arda taklalar atarak adeta şov yaptı. Sandal ise bu sırada sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte oğlunu izledi.

  • Denize girmeyi tercih etmeyen Sandal ile Sütşurup, gün boyu iskelede sohbet etti.

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