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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre: Avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Bebek'te bir mekanda 33. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Tolga Güleç’le görüntülenen Tutumoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Tutumoğlu, "Malatya Film Festivali'nde tanıştık. Ama aramızda aşk yok. Arkadaşız. O gün de hukuksal bir iş için bir araya geldik" dedi. Tutumoğlu’nun yakın dostu Burak Sevinç de partiye katılanlar arasındaydı.