Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mustafa Sandal'ın eski avukat sevgilisi Gülnur Tutumoğlu, geçtiğimiz gün TOÇEV yararına düzenlenen kermese katıldı. Uğur Arslan'ın da standına uğrayan ve yardımseverliği ile bilinen Tutumoğlu, stand stand gezdi.

Tutumoğlu, TOÇEV'e katkıda bulunmak için 20 bin TL'lik alışveriş yaptı.