Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kısa süre sonra ayrılan çiftten Avukat Gülnur Tutumoğlu önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Görüntülenmekten rahatsız olan Tutumoğlu gazetecilerin ısrarlı sorularına dayanamayarak, "Mustafa'ya kısa bir birliğimiz oldu ama ben Mustafa'nın doğru insan olmadığının farkına vardım ve ilişkimi bitirdim. 'Gel Bana' şarkısı da o zaman hazırdı zaten şarkının kime yazıldığı biraz muallak" diyerek kafaları karıştırdı.

Mustafa Sandal ‘Gel Bana’ şarkısını ayrıldığı son sevgilisi Melis Sütşurup için yazdığını söylemişti.