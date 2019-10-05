05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Mustafa Sandal, geçen sene sosyal medya hesabından avukat Gülnur Tutumoğlu’nun yüzünün yarısı görülecek şekilde fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kısa süre sonra ayrılan çiftten Avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Habercilerin yoğun soruları karşısında çekimser davranan Tutumluoğlu, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Mustafa Sandal'ın, "Eski sevgililerim başıma çorap ördü" sözlerini soran muhabirlere, "Beni kastettiğini sanmıyorum. Başına çorap örmüşlüğüm yok ama iki tas çorba yapmışlığım oldu" dedi.
Sandal'da eski sevgilisi Gülnur Tutumluoğlu ile aynı saatlerde Etiler'de arkadaşlarıyla birlikteydi. Bir mekanda yedikleri yemek çıkışı görüntülenen Mustafa Sandal'ın keyifli ve neşeli halleri dikkat çekti.
Şarkıcı Zeynep Bastık'la yeni bir şarkı yaptıklarını söyleyen Sandal bir kitap çıkaracağını söyledi. Mustafa Sandal, "Hikayenin başından bugüne kadar olan bölümü anlatıyor. Ben anlattım ekip yazdı. Her sayfasını keyifle okuyabileceğin bir kitap olacak. Tam olarak biyografi değil ama tatlı bir kitap olacak" diye konuştu.
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