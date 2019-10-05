Şarkıcı Zeynep Bastık'la yeni bir şarkı yaptıklarını söyleyen Sandal bir kitap çıkaracağını söyledi. Mustafa Sandal, "Hikayenin başından bugüne kadar olan bölümü anlatıyor. Ben anlattım ekip yazdı. Her sayfasını keyifle okuyabileceğin bir kitap olacak. Tam olarak biyografi değil ama tatlı bir kitap olacak" diye konuştu.