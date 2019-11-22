Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mustafa Sandal’la yaşadığı aşkla adını duyuran Avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Etiler'deki bir kafeden çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir süre mekanda kahve içen Tutumoğlu, çıkışta gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Oyunculuk teklifleri aldığını dile getiren Gülnur Tutumoğlu, "Oyunculuk çok zor bir meslek. Tam anlamıyla karar vermiş değilim. Henüz düşünüyorum ama öncesinde sıkı bir oyunculuk eğitimi almam gerekiyor" diyerek oyunculuğa sıcak baktığını ifade etti.

Gazetecilerin eski sevgilisi Mustafa Sandal’la girdiği “Çorap” polemiğini hatırlatması üzerine konuşmak istemeyen Tutumoğlu, gazetecilerden müsaade isteyerek taksiyle Etiler’den ayrıldı.