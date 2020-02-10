10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Mücadelenin 90. dakikasında gelişen pozisyonda Fenerbahçeliler, Mustafa Pektemek'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı beklemişti. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam ettirmişti. Bu karar, Türkiye'nin gündemine otururken Mustafa Pektemek olaya dair açıklamalar yaptı.
"TOP ELİME ÇARPIYOR AMA TOPU GÖRMEDİM Kİ"
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre pozisyonu anlatan Mustafa Pektemek, "Ben hakemle konuşmadım. Pozisyon görünmüyor mu zaten? Top elime çarpıyor ama ben topu da görmüyorum ki. Görmedim bir şey. Orada az kalsın takla atıyordum" ifadelerini kullandı.
Hakem Ümit Öztürk'le pozisyon üzerine konuşup konuşmadığı konusuna açıklık getiren tecrübeli futbolcu "Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" dedi.
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