Mustafa Denizli: Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu - Futbol Haberleri

Mustafa Denizli: Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu - Futbol Haberleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Millilerimiz 3-1 kazandı.

Mücadele sonrasında Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında A Milli Takım'ın performansını ve karşılaşmayı değerlendirdi.

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İşte Denizli'nin yorumları:

"Macaristan'a baktığımız zaman bizimle beraber aşağı yukarı aynı çizgide top oynayan, iyi ayaklara sahip, hücumda bizden daha yavaş, kalite olarak orta sahada denk güçlerin olduğu yerde defansta esasında bizden daha başarılı gözüken bir takım ama bugün 3 golle eve dönüyorlar. İlk yarıya baktığımız zaman Kerem'in pozisyonunu biraz yadırgaması... Biz Kerem'i forvet arkası gibi düşündük ama o ikinci bir forvet gibi olunca Hakan ve Orkun'a bir hayli yük bindi. Bunun yanında bizim oyun yapımıza uygun bir takım Budapeşte oynanacak rövanşta biz bu takıma karşı çabuk adamlarımızla defans arkasına koşu yapacak oyuncularımızla ciddi manada pozisyon bulabiliriz"

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Macaristan, aşağı yukarı bizimle aynı çizgide futbol oynuyor. İyi ayaklara sahip, hücumda bizden daha yavaş, defansta bizden daha başarılı gözüken bir takım ama bu akşam üç golle evlerine dönüyorlar. pic.twitter.com/NZwbO5Wau8 — HT Spor (@HTSpor) March 20, 2025

"Şunu kabul etmemiz lazım bugün defansımızda görev yapan oyuncularımızın milli takımda gerçek manada bu yerlerin futbolcusu denilebilecek futbolcusu az. Türkiye defans konusunda özellikle kanatlarda sıkıntı yaşayan bir milli takım. Kaan ve Eren'le başladık özellikle ilk yarıda etkili olma şansları çok fazla olmadı."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Türkiye, defans konusunda özellikle kanatlarda sıkıntı yaşayan bir milli takım. pic.twitter.com/fociGcDJEb — HT Spor (@HTSpor) March 20, 2025

"Milli Takım cevap verme yeridir. Milli Takım bir ülkenin en büyük en güçlü takımı... Milli Takım'a sonradan giren oyuncular skoru da değiştirebilen oyuncular kendi takımlarında yer bulamayan oyuncular; İsmail ve İrfan... İsmail girdikten sonra orta sahadaki toparlanmamız daha görünür hale gelmişti. İrfan da nefis bir gol attı. İrfan, Fenerbahçe'de son 5-10 dakikada yer bulabiliyor. İsmail geçen sezonun en başarılı futbolcularından biri hem Fenerbahçe'de hem Milli Takım'da."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Milli takım, bir ülkenin en güçlü takımı. Milli takıma sonradan gelen ve skoru değiştiren oyuncular kendi takımlarında yer bulmayan oyuncular. pic.twitter.com/6T2OsURVhc — HT Spor (@HTSpor) March 20, 2025

"Orkun'un çok ciddi bir durumu var Benfica'da geçen sezon biraz sorun yaşadı ama çok ciddi bir transfer yaptı. Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu profili. Orkun'un ofansif aksiyonlardaki algıları daha güçlü şut atması asist yapması daha güçlü defans için biraz eksik kalabilir"

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Orkun Kökçü, her takıma lazım olan bir futbolcu profili. Ben olsam Orkun'u 8 numarada kullanırdım. pic.twitter.com/IIZtGZl56j — HT Spor (@HTSpor) March 20, 2025 "Hakan ciddi bir oyun içi lider. Hakan bu son dönemdeki özelliği Inter'de yakaladı öncesinde ofansa daha yakın oynuyordu oradan 6'ya döndü ve Inter'in şampiyonluğunda en önemli paya sahip oldu. İtalya'nın en büyük takımlarından birinin duran toplarının tamamını Hakan kullanıyor. Oyun içerisinde de organizasyonun bir numarası. Milli Takım'da böyle bir oyuncuya tüm takım arkadaşları güvenir. Milli takımda, takım arkadaşları topu Hakan'la buluşturmaya çalışır." 📺 Köşe Vuruşu



🗣️ @ahmetselimkul: Hakan Çalhanoğlu, her geçen gün büyüyor ve liderlik özelliği de gelişiyor.



🎙️ Mustafa Denizli: Hakan ciddi bir oyun içi lideri. Oyun organizasyonunun bir numarası. Milli takımda, takım arkadaşları topu Hakan'la buluşturmaya çalışır. pic.twitter.com/rOPZbSzse9 — HT Spor (@HTSpor) March 20, 2025