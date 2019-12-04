Mustafa Cengiz'in aracında da çakar!

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Kasım'dan itibaren kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil çakar kullanımı yasaklanmış, trafikte çakar lamba sadece düzenleme ile belirlenen araçlara serbest olmuştu. Yasağa ne kadar uyulduğu tartışma konusu olurken çarpıcı bir örneği Fatih Altaylı köşesine taşıdı:

Ha Yılmaz, ha Cengiz

Önceki akşam Spor Saati programında Emin Çağlar, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz’ın otomobilinde zaten yasak olan ama yasakken bir kez daha yasaklanan çakarlı lambalar kullandığını gördüğünü anlattı.

Ben de “Ben de gördüm hatta kim olduğunu bilmiyordum, Beşiktaşlı olan şoförüm o otomobilin Burak Yılmaz’a ait olduğunu söyledi” diye teyit ettim.

Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bu sözlerimizi ihbar olarak kabul etmesini rica ettim.

Bir grup Beşiktaşlı gerek mail gerekse sosyal medya yoluyla “Burak Yılmaz kim sen kim, takar takar sana ne?” gibi mesajlar iletmeye başladılar.

Program sonrasında bu mesajlara şöyle bir baktım.

Güldüm.

Aynı tipler, daha önce “Sahtekar Burak Yılmaz Beşiktaş’ın kapısından giremez” paylaşımı yaparlarmış meğer.

Ben ise o günlerde “Bunlara bakmayın. Burak gelir iki gol atar Beşiktaş için bunlar en sıkı Burak Yılmazcı olurlar” diyordum.

Bazı izleyiciler ise “Haklısınız ama bu da var” diyerek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Mercedes marka makam otomobilinin çakarları yaka yaka stattan çıkarken görüntülerini yollamışlar.

Burak Yılmaz’ın ne kadar çakar kullanma hakkı var ise Mustafa Cengiz’in de o kadardır.

Yani böyle bir hakları yoktur.

İstanbul Emniyeti gerekeni hızla yapmalıdır.

KİMLER 'ÇAKAR LAMBA KULLANABİLECEK?

Yeni düzenleme ile 'çakar lamba' kullanabilecek makamlar şöyle:

Cumhurbaşkanı

TBMM Başkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

TBMM'de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı

TBMM'de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı

Eski Cumhurbaşkanları

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Yargıtay Birinci Başkanı

Danıştay Başkanı

Sayıştay Başkanı

Kabine Üyeleri

TBMM Başkan Vekilleri

TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları

TBMM Üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi Esas Alınır)

YÖK Başkanı

Genelkurmay Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

TBMM Genel Sekreteri

Cumhurbaşkanı'na Doğrudan Bağlı Kurum Yöneticileri

(Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, CB Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Danıştay Başsavcısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Anayasa Mahkemesi Üyeleri

Bakan Yardımcılarımız

İl Valileri

Kuvvet Komutanları

Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı

Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili