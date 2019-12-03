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1 Kasım'dan itibaren yasaklanan 'Çakar' kâbusu 'Tepe'ye mi çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 1 Kasım'dan itibaren kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil çakar kullanımı yasaklanmıştı. Böylece, trafikte emniyet şeritleri dahil öncelik sağlamak için yetkili yetkisiz herkesin aracında görülen 'Çakar lamba' yeni düzenleme ile son bulmuştu. Ancak son günlerde trafikte çekilen bazı araçlarla, iyice içinden çıkılmaz hale getiren 'Çakar' kâbusunun 'Tepe'ye çıktığı görülüyor. Kullanımı daha pratik olduğu için 'çakar lambanın' yerini 'tepe lambası' mı alacak endişesi yaşarken, denetimlerin sıklaştırılmasını istiyor

03.12.2019 - 11:46 | Güncelleme:
çakar lamba

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.

 


İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı. Yasak kapsamında Kamuda, yerel yönetimler de, diğer mesleklerde ve üniversitelerin üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü. Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.

 

Kullanması yasak olmasına tepe lambası kullanan bir çok yetkisiz araç İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak emniyet şeridini kullanmaya devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kameraların çekim yaptığını gören bazı araç sürücüleri emniyet şeridinden çıkarken bazıları da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

 

 


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