18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:
"Endişe sadece bizde değil. Ligdeki bütün takımlarda endişe var. Ben hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Eşitlik ve kardeşlik içindeki yarışa inanıyorum. Derbide hakemin sahaya en az müdahalesinin olmasını istiyorum. Yeni Malatyaspor maçımızda yerden gösterilen bir pozisyonda maalesef bir futbolcumuzun penaltı yaptığı gibi gösteriliyor. Üstten gösterilen pozisyonda ise bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, tartışma sonlanmaz. Hocamın dediği gibi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Rakiplerimiz arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımız. Bunu böyle değerlendirin. Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım"
"Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bunu bu maçla ilgili de söylemiyorum genel olarak... Bu mevcut hakemlerimize de hakaret. Hakemlerimiz adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması bizim için çok önemli. Bizim aleyhimize de olsa. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."
"Geçen sene ibra edilmediğimizde seçime gitseydik ne Florya'yı alabilirdik ne de şampiyon olabilirdik"
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