Mustafa Ceceli: Şaka maka 44 oldum
Mustafa Ceceli, 44'üncü yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekânda yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı; "Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Ceceli, doğum gününde transparan bir kazak tercih etti. Gece boyunca dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcıya, sevgilisi Selin İmer’in ne hediye aldığı sorulduğunda, İmer, "Tahmin edemeyeceği bir hediye aldım" diyerek, gizemli bir cevap verdi.
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Özel günlerin kendisi için fazla anlam ifade etmediğini söyleyen Mustafa Ceceli, 50 yaşından sonra doğum günlerini kutlamayı bırakacağını belirtti.
Yeni projelerinden de bahseden ünlü şarkıcı, Bengü ile bir düetin hazır olduğunu, ancak çıkış tarihine henüz karar vermediklerini söyledi. Bengü’nün boşanma sürecinde olduğu için şarkının çıkış tarihinde bir aksama olup olmayacağı sorulunca, "Bu kararlara saygı duyarım; bu durumlarda kişiler mutlaka doğru kararlar verir" diyerek Bengü’ye destek verdi.
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Mustafa Ceceli’nin doğum günü kutlamasına katılan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da mekâna girmeden önce soruları yanıtladı. Antrenmandan geldiğini belirten Arda Turan, "Mustafa Ceceli benim için çok değerli, Selin İmer de çok yakın arkadaşım. Doğum gününü de bizim programa göre ayarladı, bir nezaket gösterdi" dedi.
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Gecede Aslıhan Doğan’dan önce mekana gelen Arda Turan, "Yalnız mı geldiniz?" sorusuna, "Eşimsiz böyle yerlere gelmem, aman yakarsın beni" diyerek espri yaptı.
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Mekân kapısında eşi Aslıhan Doğan’ı bekleyen Arda Turan, evdeki işlerle ilgili sorulara ise "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam, her şeyi Aslı yapıyor sağ olsun" dedi. Geceye katılan Aslıhan Doğan, Ceceli’nin doğum günü hakkında, "Çok yakın arkadaşımız, güzel bir kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı. Arda Turan ise Ceceli’ye Eyüpspor’un imzalı formasını hediye ettiğini belirterek "O da çok sıkı taraftarımız" dedi.