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        Haberler Magazin Müslüm Gürses'in hiç duyulmayan şarkıları

        Müslüm Gürses'in hiç duyulmayan şarkıları

        Müslüm Gürses'in mirasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 'Tozlu Raflar' albümü, sanat dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla Beykoz Kundura Fabrikası'nda lansman gecesiyle tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:18
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        Hiç duyulmayan şarkıları
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        Müslüm Gürses, sağlığında ikon haline gelmiş yorumunu, aramızdan ayrıldıktan sonra da miras olarak dinleyicilerine bıraktı. Yoğun ve hummalı bir çalışma gerçekleştirilen ‘Tozlu Raflar’ albümü Müslüm Gürses'in benzersiz mirasını, kendi seslendirdiği hiç duyulmamış şarkılarıyla yeniden canlandırıyor.

        ‘Tozlu Raflar’ projesi için Beykoz Kundura Fabrikası’nda bir lansman gecesi gerçekleştirildi. 'Tozlu Raflar' için özel olarak hazırlanan atmosfer katılımcıların beğenisini topladı. Müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katılım gösterdiği gecede unutulmayacak anlar yaşandı.

        Erkan Can

        MÜSLÜM GÜRSES ADETA SAHNEDEYDİ

        Müslüm Gürses’in hiç duyulmamış 6 farklı şarkısının tanıtıldığı gecede büyük bir sürpriz yaşandı. Müslüm Gürses, hologram teknolojisiyle sahnede canlandı. Şarkılarını Müslüm Gürses’in kendi görüntüsü ve sesinden dinleyen davetliler sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

        Zeynep Alkan

        Müslüm Gürses’in şarkıları, hikâyesi, duyguları ‘Tozlu Raflar’ ile hem unutulmaz kitlesine hem de yeni nesillere aktarılıyor. Onun mirası, yenilikçi yorumlar ve modern prodüksiyonlarla zenginleşirken, özgün duygusal yoğunluğu ve derinliği korunuyor.

        6 şarkılık bu çok özel albümün, şarkı listesi şu şekilde:

        1. Çok Sevdim (Söyleyemedim)

        2. Sevda Kurbanı

        3. Altın İken Tunç Oldum

        4. Çöpçatan

        5. Ah Bu Dünya

        6. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

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        #Müslüm Gürses

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