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        Haberler Müzik Müslüm Gürses, albümünün detayları açıklandı

        Müslüm Gürses, albümünün detayları açıklandı

        Müslüm Gürses, albümünün detayları açıklandı. Gürses'in daha önce dinleyici ile hiç buluşmamış 6 şarkısı bir albüm haline dönüştürüldü

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 04.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:36
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        • 1

          Müslüm Gürses albümünün detayları açıklandı. Elenor Müzik Muhteşem Candan yapımcılığında, geçmiş yıllarda kayda alınan ve daha önce dinleyicilerle hiç buluşmamış 6 şarkısı bir albüm haline dönüştürüldü.

        • 2

          Enstrümanların stüdyoya girerek canlı kayıt yaptığı albümde, Müslüm Gürses’in yıllar önce kayıt edilmiş sesi yer alıyor. Projeyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınlanan teaser klip büyük heyecan yarattı. Şimdiden gündem yaratan altı şarkılık bu çok özel albümün, şarkı listesi şu şekilde:

          1. Çok Sevdim (Söyleyemedim)
          2. Sevda Kurbanı
          3. Altın İken Tunç Oldum
          4. Çöpçatan
          5. Ah Bu Dünya
          6. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

        • 3

          Albümde Kayahan imzalı bir şarkının da yer almasının yanı sıra, müzik dünyasında devrim yaratacak başka sürprizleri olan albümün yayın tarihi, sanatçının son albümünün de çıktığı 18 Nisan gecesi olarak belirlendi.

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