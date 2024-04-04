Müslüm Gürses, albümünün detayları açıklandı

Enstrümanların stüdyoya girerek canlı kayıt yaptığı albümde, Müslüm Gürses’in yıllar önce kayıt edilmiş sesi yer alıyor. Projeyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınlanan teaser klip büyük heyecan yarattı. Şimdiden gündem yaratan altı şarkılık bu çok özel albümün, şarkı listesi şu şekilde:

1. Çok Sevdim (Söyleyemedim)

2. Sevda Kurbanı

3. Altın İken Tunç Oldum

4. Çöpçatan

5. Ah Bu Dünya

6. Sarı Saçlarından Sen Suçlusun