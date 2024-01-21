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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Musk, xAI'ın 500 milyon dolar yatırım taahhütü aldığını yalanladı - Teknoloji Haberleri

        Musk, xAI'ın 500 milyon dolar yatırım taahhütü aldığını yalanladı

        Tesla, SpaceX, Twitter gibi firmaların sahibi, milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketinin 1 milyar dolarlık finansman hedefine doğru 500 milyon dolar güvence altına aldığı yönündeki haberleri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:15
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        Musk'tan, 500 milyon dolar yalanlaması
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        Musk, Big Tech'in aşırı sansür ve yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması nedeniyle eleştirdiği yapay zeka çabalarına yanıt olarak geçen yıl temmuz ayında xAI'yi piyasaya sürmüştü. Şirketi için 1 milyar dolarlık bir yatırım hedefi belirleyen Musk için yatırımcılardan 500 milyon dolarlık bir taahhüt aldığına dair haberler gündeme gelmişti

        Elon Musk, yapay zeka (AI) şirketi xAI'nin yatırımcılardan 1 milyar dolarlık bir hedefe yönelik 500 milyon dolarlık taahhüt aldığına dair bir raporun yanlış olduğunu söyledi.

        "BU KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

        Sosyal medya platformu X'teki bir makale ile ilgili bir kullanıcı gönderisine yanıt olarak, "Bu kesinlikle doğru değil" dedi.

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        Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere dayandırdığı haberine göre, yapay zeka (AI) girişimi xAI, 15 milyar ila 20 milyar dolarlık bir değerlemeyi tartışıyor, ancak şartlar önümüzdeki haftalarda hala değişebilir.

        Bloomberg'in bildirdiğine göre, Musk ve yatırımcıların önümüzdeki birkaç hafta içinde şartları tamamlaması bekleniyor ve bazı taraflar, xAI hisse senetlerine ek olarak veya bazı durumlarda bunun yerine bilgi işlem gücü alıp alamayacaklarını değerlendiriyor.

        Geçtiğimiz aralık ayında Musk, yapay zeka şirketinin, ABD menkul kıymetler düzenleyicisine 1 milyar dolara kadar hisse senedi teklifinde bulunmak için başvurmasından bir gün sonra fon toplamadığını söyledi.

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