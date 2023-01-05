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Elon Musk'a Twitter'a ait bir ofisin kirasını ödemediği için 136 bin dolarlık dava açıldı

Ekim ayında 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın Twitter'a ait bir ofisin kirasını ödemediği gerekçesiyle 136 bin dolarlık dava açıldı

Giriş: 05.01.2023 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk'a Twitter'a ait bir ofisin kirasını ödemediği için 136 bin dolarlık dava açıldı
Musk'a 136 bin dolarlık kira davası
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44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın Twitter'daki harcamaları olabildiğince aza indirmek için şirketin ofislerinin kira ödemelerini geciktirdiği iddia edildi.

The Guardian'da yer alan haberde, binanın ev sahibi tarafından geçen hafta açılan davaya göre, Twitter'ın San Francisco'da bulunan merkezindeki bir binanın 30. katındaki ofislerinde vadesi geçmiş 136 bin 260 dolar kira borcu bulunuyor.

Twitter'ın San Francisco'daki ana merkezi olmayan 650 California St. adresindeki ev sahibi, 16 Aralık'ta sosyal medya şirketine beş gün içinde ödeme yapmaması halinde temerrüde düşeceğini bildiren bir bildirimde bulundu. Davaya göre beş gün ödeme yapılmadan geçti.

Ev sahibi Columbia REIT 650 California LLC, geçmiş kiranın yanı sıra avukatlık ücretleri ve diğer masrafların tamamının tazmin edilmesini istiyor.

Twitter, 2017 yılında ofisler için yedi yıllık bir kiralama sözleşmesi imzaladı. Aylık kira ilk yıl 107 bin 526,50 dolardı ve yedinci yılda kademeli olarak ayda 128 bin 397 dolara yükseldi.

Twitter'ı satın aldıktan sonra neredeyse her kararıyla gündeme gelen Musk, şirketin San Francisco ofisindeki mobilyaları satmanın yanı sıra, görevi devralmadan önce çalışanlar tarafından birikmiş ödenmemiş seyahat masraflarını da ödemeyi reddetmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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