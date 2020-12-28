* Güzel bir ailede büyüdüm. Babam bütün imkanları sundu bizim için ama biraz cimriydi, fazla para harcamayı sevmezdi. Çok parası vardı ama sınırlı verirdi. 'Ben nasıl kazandım, siz de öyle kazanacaksınız' derdi.

* 15-16 yaşlarımda cinsel tercihimin farkına vardım. Bir şey var ama adını koyamıyorum. Aile ataerkil, aileme anlatamıyorum. Beni çok iyi anlayan bir ablam vardı, onunla dertlerimi paylaşıyordum.