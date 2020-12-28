Sosyal medyada çektiği videolarla gündem olan Murat Övüç, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Övüç, bilinmeyenlerini anlattı.
Murat Övüç, "Yedi yıl evli kaldım. Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi" şeklinde konuştu.
İşte Övüç'ün açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
* Annem Siirtli, baban Vanlı. Beş kardeşin en küçüğüyüm. İstanbul’da doğdum ama memleketimle de bağlantımı kesmedim.
* Güzel bir ailede büyüdüm. Babam bütün imkanları sundu bizim için ama biraz cimriydi, fazla para harcamayı sevmezdi. Çok parası vardı ama sınırlı verirdi. 'Ben nasıl kazandım, siz de öyle kazanacaksınız' derdi.
* 15-16 yaşlarımda cinsel tercihimin farkına vardım. Bir şey var ama adını koyamıyorum. Aile ataerkil, aileme anlatamıyorum. Beni çok iyi anlayan bir ablam vardı, onunla dertlerimi paylaşıyordum.
* Zaman geldi artık evlenmem lazım. Bütün akrabalara ne diyeceğiz? 26-27 yaşıma gelmişim, bana kız bakıyorlar. Ben istemiyordum falan...
* Ailem de bu durumun farkındaydı ama kimse evladına bu durumu konduramıyor. Herkes bekliyor çünkü 'Murat neden evlenmiyor?' diye... İnsanlarda o mantık vardı. 'Acaba bir arızası mı var, bir şeyi mi var?' diye düşünüyorlar. Sonra evlendim. Bir oğlum var, yedi yıl evli kaldım.
* Eşim beni görür görmez çok sevdi. Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi. Onu mutlu etmek için gelimden gelen her şeyi yaptım ama sonunda 'Yeter' dedim. Sonra durumu eşime anlattım. O da bu durumu çok anlayışla karşıladı. Çok aklı başında, düzgün bir hanımefendi kendisi. Hala görüşüyoruz.
* Boşandıktan sonra hayatımın en zor dönemiydi. Babam kabul etmedi. Evladımı babam aldı. Ben dışlanmış gibi kaldım. Benim için zor hayat o zaman başladı. Hayatımı 1+1 dairede geçirdim. Çok aç kaldığım günler oldu. Şimdi şükürler olsun ki bütün imkanlara sahibim.
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