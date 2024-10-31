Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi TV’de ilk kez yayınlanacak! Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi TV’de ilk kez yayınlanacak! Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi bu akşam ilk kez yayınlanacak. Filmde, Murat Göğebakan’ın çocukluk döneminden başlayıp hastalık sürecine ve vefatına kadar hayatının tamamı seyirciye aktarılıyor. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN KONUSU

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Film, Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

REKLAM MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN OYUNCULARI Burak Sevinç Tuvana Türkay Hande Soral Feride Çetin Necmi Yapıcı Güney Kılınç Faruk Pakiş Kadir Bertan MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı TV'de ilk kez 31 Ekim Perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.