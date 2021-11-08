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Murat Dalkılıç'tan Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz açıklaması

Popçu Murat Dalkılıç, daha önce birlikte çalıştığı Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dalkılıç, katıldığı bir programda, "Bugün hepsi senden ünlü!" denilmesi üzerine "Boynuz kulağa geçti" ifadelerini kullandı

08.11.2021 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Dalkılıç'tan Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz açıklaması - Magazin haberleri
"Hepsi bugün senden ünlü!"
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün 'Dayı Şov' programına konuk oldu. Sunucu 'Dayı', Dalkılıç'a ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.

38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!" denilmesi üzerine "Dünyanın en güzel hissi... Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun." yanıtını verdi.

Pınar Deniz, 2014 yılında Murat Dalkılı&ccedil;'ın 'Yani' şarkısının klibinde rol almıştı.
Pınar Deniz, 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde rol almıştı.

Bensu Soral da Dalkılı&ccedil;'ın 'Kader' isimli teklisine &ccedil;ekilen klipte oynamıştı.
Bensu Soral da Dalkılıç'ın 'Kader' isimli teklisine çekilen klipte oynamıştı.

&Uuml;nl&uuml; şarkıcı meslektaşı Zeynep Bastık ile 'L&uuml;zumsuz Savaş' şarkısında d&uuml;et yapmıştı.
Ünlü şarkıcı meslektaşı Zeynep Bastık ile 'Lüzumsuz Savaş' şarkısında düet yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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