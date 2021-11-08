"Hepsi bugün senden ünlü!"

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün 'Dayı Şov' programına konuk oldu. Sunucu 'Dayı', Dalkılıç'a ünlü olup olmadığını sorgulayarak takıldı.

38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce birlikte çalıştığın Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!" denilmesi üzerine "Dünyanın en güzel hissi... Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun." yanıtını verdi.

Pınar Deniz, 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde rol almıştı.

Bensu Soral da Dalkılıç'ın 'Kader' isimli teklisine çekilen klipte oynamıştı.

Ünlü şarkıcı meslektaşı Zeynep Bastık ile 'Lüzumsuz Savaş' şarkısında düet yapmıştı.