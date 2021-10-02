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Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç'tan yeni fotoğraf - Magazin haberleri

Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç'tan yeni fotoğraf

Eski aşkı Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile bir süredir birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sevgilisiyle Bozcaada'da tatil yapan şarkıcı, yeni fotoğraflarını yayınladı

02.10.2021 - 15:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın (38) eski sevgilisi Hande Erçel'in (27) rol arkadaşı Sitare Akbaş (32) ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. İlişkileri tam gaz devam eden ikili, aşklarını sosyal medyaya taşımaya devam ediyor. 

  • AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

    Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül ile birlikte tatil için Bozcaada'ya giden çiftten yeni fotoğraf geldi. Bağ bozumu şenliğine katılıp, üzüm toplayan ikiliden Dalkılıç, sevgilisiyle pozunu yayınladı. Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Bağ bozumu..." notunu düştü. Çifte takipçilerinden çok sayıda beğeni yağdı. 

  • İLK PAYLAŞIM

    Geçtiğimiz günlerde Sitare Akbaş ile lunaparka giden Murat Dalkılıç, sevgilisiyle hız trenine binmişti. Dalkılıç, yeni sevgilisiyle pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. 

  • "SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

    Ayrıca Dalkılıç'ın o anları, Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısıyla yayınlaması dikkat çekmişti. Akbaş da aynı kareleri kendi sayfasına taşımıştı.

  • AŞK BAŞLADI, DOSTLUK BİTTİ

    Öte yandan oyuncu Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamlede bulunmuştu. Erçel, eski aşkı ile yeni bir ilişkiye başlayan yakın dostu Sitare Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıkmıştı. Hande Erçel'in ardından Akbaş'tan da karşı hamle gelmişti. Sitare Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne sermişti.

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