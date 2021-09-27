MURAT: BEN İSTERSEM SÖYLEYECEĞİM!



Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlenmişti.



Ünlü şarkıcı, muhabirlere, "Bana, benim istemediğim bir şeyi sorduğunuzda hiçbir zaman cevaplamayacağım. Ben istersem söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorum." demişti. Dalkılıç'ın korumaları ardından gazetecilere müdahale etmişti.