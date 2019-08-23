Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık da yaparak Türk sineması için önemli adımlar atan başarılı isim Murat Cemcir, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir restoranda iş arkadaşı ile uzun süre toplantı yapan Murat Cemcir, toplantıdan ayrılırken muhabirler tarafından görüntülendi.

Bu yıl gösterime girmesi planlanan ve yapımcılığını üstlendiği iki filmin hazırlıkları için yoğun bir şekilde çalışan ünlü oyuncu ve yapımcı, gazetecilere teşekkür edip, "Kolay gelsin" dedikten sonra kendisini almaya gelen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.