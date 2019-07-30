Son dönemde oyunculuğu kadar yapımcılığı ile de Türk sinemasında önemli işlere imza atan ünlü sanatçı Murat Cemcir, önceki gün kız kardeşi Nagehan Cemcir ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde canlandırdığı karakteri ile uluslararası birçok festivalde ödüle layık görülen oyuncu Murat Cemcir, son olarak yapımcı kimliği ile Güney Kore'ye giderek önemli toplantılarda bulundu.

20 KİLO VERDİ

Alışveriş turu sırasında gazetecilerle karşılaşan ve kardeşi ile birlikte objektiflere poz veren Cemcir, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaz aylarını yoğun tempoda çalışarak geçiren Murat Cemcir "Baba Parası" filmindeki rolü için 20 kilo verdiğini belirtti. Oldukça fit ve sağlıklı görünen Cemcir, profesyonel kick boks eğitimi alarak formda kaldığını söyledi.

Bu yoğun tempoda tatil planı olup olmadığını soran gazetecilere Cemcir, Necati Kocabay ile birlikte yapımcı olarak 2 film birden çektiklerini ve projeler tamamlandıktan sonra ekipçe bir tatil planladıklarını dile getirdi.

Sorular sonrası muhabirlere teşekkür ederek müsaade isteyen başarılı oyuncu, kardeşi ile birlikte bir restorana geçerek akşam yemeği yedi.