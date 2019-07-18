Murat Cemcir'e büyük övgü

Cemcir'in filmdeki performansı için "Yılın en iyi yardımcı erkek performanslarından biri" denileni yazı şöyle devam ediyor: "İdris karakteri birçok değişik şekilde oynanabilirdi. Ancak Murat Cemcir, psikolojik olarak karmaşık bir yorumu tercih ediyor..."