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Murat Boz geçtiğimiz hafta, RTV takip sistemi verilerine göre son single çalışması 'Can Kenarım' ile radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkılarda zirvede yer aldı.

Ayrıca başarılı popçu, radyo ve TV'lerde şarkıları en çok çalınan sanatçı oldu ve iki kategoride de birinciliği eline aldı.