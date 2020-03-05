Murat Boz ile Deren Talu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri

Murat Boz ve Deren Talu hakkında sürpriz iddia magazin kulislerini hareketlendirdi.

Ünlü şarkıcı, Deren ile tanıştığını ancak ilişkisi olmadığını söyledi. Boz, 'partide karşılaştık, konuştuk. Yazıldığı gibi bir ilişki yok.' ifadelerini kullandı.

Deren Talu konu hakkında sessiz kalmayı tercih ederken annesi Defne Samyeli, bu iddialar için 'asla doğru değil' dedi.

Aslı Enver’in adı da geçen hafta oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı.