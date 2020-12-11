Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden pek çok kişiye bulaştı. Koronavirüsü yenenler olduğu gibi, virüs nedeniyle hayaını kaybedenler de oldu.