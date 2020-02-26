Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sözlü sınavdan başarılı olan öğretmenler atama tercihleri için hazırlıklara geçecek. Peki, mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

MEB tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet girişi üzerinden açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 tarihinde yine e-devlet üzerinden açıklanacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

- Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

- Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

- Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

- Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.