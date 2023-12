Müjde Uzman: Kadınlar, evlenmediği için evde kalmış olmuyor"

• ‘Kadınlara Mahsus’ta 8 karakter, birbirlerine ilham veriyor. Filmin birçok kadına, birçok erkeğe ayna görevi göreceğini düşünüyorum. Sizin de birçok hayranınız var. Hayranlarınıza özellikle hangi konuda ilham olmak istersiniz? Hangi yönünüzü ilham olarak almalarını umarsınız?

Güzel bir soru, teşekkür ederim... Herkes bizi oyuncu, ünlü olarak görüyor... Halbuki ben hep şunu söylüyorum; ben annemin karnından oyuncu olarak doğmadım, bu bir... Bununla kendimi var etmedim, bu iki... İnsan olduğumuzu, oyunculuğun bir meslek, şöhretin onun abartılmaması gereken bir getirisi olduğunu, hepimizin birlikte bir hayat gailesi içinde olduğumuzu hiçbirimizin unutmaması lâzım. Ben, kendimi girdiğim her işte ama özellikle oyunculuk mesleğinde bunu sık sık ifade etmeye çalışırken buldum. Demek ki benim bunu anlatmak için içimde bir dürtü var. Benim ilham olmak istediğim şey, birincisi; hepimiz insanız ve demin konuştuğumuz gibi dünyada birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Bitkiler, hayvanlar, canlılar, biz, hepimiz yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Birbirimize hayatı zorlaştırmanın hiçbir alemi yok. Bir hayatımız var... Ben; oyunculuk yapsam da sevilsem de, şöhretli biri de olsam hep alttan bunu söylemek istiyorum. Benim kaşımın gözümün, ünümün, bunların hiçbirinin önemi yok. İş, bir hastalığa, bir başarısızlığa bakar. Aslında ne kadar etkili... Birbirimize bakışımız değişse, birbirimize davranışımız da o kadar değişiyor. Ben hep onu söylemeye çalışıyorum. Yanıma gelip, “Siz ünlü müsünüz?” diyorlar. Bilmem, diyorum. Mahallenin de ünlüsü var, sınıfın da ünlüsü var... "Beni tanıyorsunuz, teşekkürler. Ben de sizi tanıyayım, tanışalım" diyorum. Bu çerçevede tutmak istiyorum. Bir de takıldığım şöyle bir konu var; gerçekten artık çevrenin, havanın, doğanın laf ola beri gele önlemlere değil de gerçek önlemlere ihtiyacı var. Soluk alacak oksijenimiz kalmamak üzere, her yer beton, her yer egzoz dumanı, her yer plastik, susuzluk.... Bunların hepsi; ağaçları keselim, denizleri kurutalım üstünü dolduralım düşüncesinden kaynaklanıyor. Zaten çok kalabalığız, çoğalmaya da devam ediyoruz. Bunu artık duygusal bir yerden çıkarmak lâzım. Kalabalık olduğumuzu, sonu olan bir kaynağın üzerinde yaşadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Benim evimin yarısı geri dönüşüm fabrikası gibi, her şeyi ayırıyorum, üşenmiyorum. Uzaklara bile olsa götürüyorum. "Benim yaptığımdan ne olacak?" demeyin. Atalarımız; "Damlaya damlaya göl olur" diye boşuna dememiş. Bunu da söylemek isterim. Her yerde insanları dürtüyorum, sizin vesilenizle buradan da hatırlatmış olayım.