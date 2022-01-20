EK ZAM TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

EK ZAM NE ZAMAN ÖDENCEK?

Ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa Ocak ayı içerisinde belirlenecek günlerde mi hesaplara yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek. Takvim netleştiğinde en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.