Türk sinemasının ve tiyatrosunun ünlü yönetmeni Muhsin Ertuğrul'un iki kayıp filminden biri olan 'Tamilla', bulunarak ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime çıkarılacak.

1927 yapımı 41 dakikalık sessiz filmde başrolleri Anna Zarzhitskaya, Mykola Kuchinsky, Matvei Liarov, Hakkı Ali-Zadeh, Ivan Kapralov, Silenchuk, Tatiana Tarnowska, О. Nazarova, Boris Shelestov-Zauze paylaştı.

Muhsin Ertuğrul

Alman Heinrich Beisenherz'in sanat yönetmenliğini yaptığı Muhsin Ertuğrul'un Kiev'deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi'nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği 'Tamilla', Fransız sömürgesi olan Cezayir'de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikâyesini konu ediniyor.

Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchêne'nin aynı adlı romanından uyarlanan 'Tamilla'nın çekiminden 92 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşurken film, piyanoda Ayşe Tütüncü, klarnette Miray Eslek'in olacağı canlı müzik eşliğinde gösterilecek.