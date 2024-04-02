Muhammed Ali'nin 'en acımasız maçı'nda giydiği şort açık artırmada

"NASIL YAPTIKLARINI ANLAMIYORUM"

Frazier'in arkadaşı Denise Menz, Araneta Coliseum'daki atmosferi daha sonra şöyle anlatmıştı: Çılgınca sıcaktı. Hayatımda hiç bu kadar sıcak görmemiştim. Tek nefeslik hava yoktu. Ve sadece orada oturuyordum. Ringde olmayı hayal edebiliyor musunuz? Nasıl yaptıklarını anlamıyorum.