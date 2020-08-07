HABERTURK.COM

Basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, kasım ayında kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bu yıl eşi ve kızı ile tekne tatiline çıkan Boz, gün içerisinde keyifli hallerini de sevenleriyle paylaşıyor.

36 yaşındaki oyuncu, bu kez hamaktan düştüğü anı sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda Müge Boz'un tekneden atlayış yapmak isterken dengesini kaybedip, düştüğü görülüyor.