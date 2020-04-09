"BU ÇOCUK KİME BENZİYOR?"

Boz, çok sayıda beğeni alan paylaşımına şu notu düştü:

Bu çocuk kime benziyor? Artık aramızda anlaşalım lütfen. Şaka bir yana; doğumdan önce 9 ay boyunca Vina'nın kız mı, erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz. Biz %51 anne, %49 babada anlaştık Caner ile...