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Müge Anlı'daki Sapık Sinan ile ilgili son dakika gelişmesi: Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan tutuklandı! (Sapık Sinan) Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltına mı alındı, son durum ne?

Müge Anlı'daki Sapık Sinan ile ilgili son dakika gelişmesi: Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan tutuklandı!

Müge Anlı'da Sinan Sardoğan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sapık Sinan, Tokat'ta 17 Aralık günü kaybolan Arife Gökçe olayında şüpheli olarak görüldü. Kayıp kadının kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Sapık Sinan başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklandı. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan'ın gözaltı ve tutuklanma görüntüleri...

Giriş: 09.01.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müge Anlı'da Sinan Sardoğan olayında son dakika gelişmesi... Tüm Türkiye Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'tan beri kayıp olan Arife Gökçe'nin olayını konuşuyor.  Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 12 torun ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan karakola götürülerek gözaltına aldı. Gökçe'nin kardeşine de mesajlar gönderdiği ortaya çıkan, yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sapık Sinan başka bir suçtan tutuklandı. İşte, Müge Anlı Sapık Sinan olayında son durum ve gözaltı görüntüleri...

  • SİNAN SARDOĞAN OLAYINDA YENİ GELİŞME!

    Programı takip edenler hakkında 23 adli işlem bulunan baş şüpheli Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltına alındı mı? sorularına yanıt ararken edinilen bilgiye göre, "Sapık Sinan" olarak da lanse edilen Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Sardoğan'ın gözaltına alınma nedeni ve görüntüleri ortaya çıkarken emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ajansların son dakika olarak duyurduğu bilgiye göre, sapık Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderdildi.

  • ARİFE GÖKÇE'NİN KARDEŞİNE DE MESAJ ATMIŞ!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'ye cinsle içerikli mesajlar attığını itiraf eden Sinan Sardoğan, programın son bölümünde şaşırtan ifadeler kullandı.

  • "CIBIL ÇIPLAK GELDİ KARŞIMA"

    Sinan Sardoğan'ın Hamide Teyze'ye çilek götürmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulurken Müge Anlı, "Sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide Teyze'den nasıl bir karşılık bekliyordun? O da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu" diye sorunca Sinan, "Evet. Çocuklarım karışamaz diyordu bana" ifadelerini kullandı. 

    Sinan Sardoğan ise 'Ben bir çay suyu koyayım da sen bir bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Bir geldi, cıbıl çıplak karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım" dedi. Müge Anlı ise yaşananlarla ilgili Hamide Teyze'nin şikayetçi olması gerektiğini dile getirdi.

  • HAMİDE HANIMIN EŞİ KONUŞTU!

    Takıntılı komşu Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar  göndermişti. Hamide Hanım'ın eşi, "Sinan yüzünden evimizi değiştirdik. Eşimin yürümeye dermanı olmadığı için gidip şikayetçi olamadı. Karım da Sinan'dan şüpheleniyor. 'Sinan yapmıştır' diyor" dedi.

  • TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SAPIK SİNAN GÖZALTINDA!

    Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu tutulan, hakkında 23 adli işlem bulunan Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

    Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı.

  • Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu belirtti. 

  • GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Olayın yankıları sürerken sosyal medyadan gözaltı videosu paylaşıldı. Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı.

    PİŞMAN MI?

    Görüntülerde tedirginliği yüzüne yansıyan Sardoğan, pişman olduğunu ifade etti.

  • GÖZALTINA ALINMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

    Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir oğlan çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp Arife Gökçe ile ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti.

    Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan Sardoğan olduğu tespit edildi.

  • SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI!

    Sinan Sardoğan, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sinan Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SAPIK SİNAN OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

  • KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI 

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.

  • İTİRAF MI İFTİRA MI? 

    27 Aralık 2022 Salı günü ekranlara gelen yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemedi durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği herşeyi bu kez inkar etti.

  • SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, 'annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın' diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.

  • ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ 

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımıyor. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.

  • BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

    Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım aranıyor. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yapılacak. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

  • Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sarıdoğan'ı darp ettiğini alattı. 

    Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtip yaşlı kadınlardan hoşlandığını söyledi.

    Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

  • ARİFE GÖKÇE BULUNDU MU?

    Arife Gökçe'yi arama çalışmaları hız eksmeden deavm ederken Müge Anlı ve programa katılanların ısrarları neticesinde Sinan Sardoğan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı ve Sardoğan, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SAPIK SİNAN OLARAK DA BİLİNEN SİNAN SARDOĞAN KİMDİR?

    Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak ve taciz iddiaları ile "Sapık Sinan" şeklinde anılan Sinan Sardoğan, Gökçe'nin yaşadığı Tokat'taki köyde ikamet ediyor.

    Sardoğan, Arife Gökçe'nin oğlunun da sınıf arkadaşı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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